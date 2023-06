Royaume-Uni : rien ne va plus entre Rishi Sunak et Boris Johnson

Les relations entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son prédécesseur Boris Johnson se dégradent. Depuis quelques jours, les hommes ne cessent de se tacler sous l’œil médusé des médias. Boris Johnson a annoncé sa démission du Parlement britannique ce vendredi 9 juin avant d’en être éjecté. Il anticipait de futures conclusions du rapport sur le “Party Gate”, ces soirées organisées pendant la crise sanitaire. Celles-ci sont tombées hier et elles sont accablantes pour l’ancien Premier ministre : Boris Johnson “a délibérément trompé” le Parlement. Depuis, d’autres députés conservateurs ont également quitté leurs fonctions. Ces départs mettent Rishi Sunak en mauvaise posture puisqu’une élection partielle devrait avoir lieu pour les remplacer. Le parti conservateur, actuellement en mauvaise posture dans les sondages, n’est pas sûr de regagner ses sièges. La tension entre Rishi Sunak et Boris Johnson s’est intensifiée après la démission de ce dernier puisque le Premier ministre a modifié une liste de nominations honorifiques proposée par Boris Johnson. Rishi Sunak a justifié sa décision en déclarant qu’il n’était pas d’accord avec son prédécesseur et qu’il voulait faire les choses différemment. Pour certains, Boris Johnson préparerait son retour comme il l’affirme à la fin de sa lettre de démission : “Je reviendrai”.