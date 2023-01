Les révélations choc du prince Harry qui font trembler Buckingham Palace

Le prince Harry s’est confié sur sa vie intime et sur la famille royale dans son premier livre autobiographique dont la publication est prévue pour le 10 janvier. Un mois après la diffusion du documentaire Netflix sur son couple avec Meghan Markle, il s’est livré sans filtre lors de deux interviews dont plusieurs extraits ont enflammé la presse britannique. Le fils du roi Charles III y fait le récit d’une violente altercation avec son frère William, de sa consommation de cocaïne et de cannabis et de son opposition au remariage de son père. La réconciliation entre les deux frères semble être compromise. Une question taraude les Britanniques : le prince Harry assistera-t-il au couronnement de son père le 6 mai prochain ? Le duc de Sussex a esquivé la question lors d’une interview.