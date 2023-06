Royaume-Uni : la ministre Suella Braverman soupçonnée d’avoir demandé un traitement de faveur après un excès de vitesse

Suella Braverman, ministre de l’Intérieur britannique, est au cœur d’une nouvelle polémique. Elle est soupçonnée d’avoir violé le code ministériel en demandant à des fonctionnaires, à la suite d’un excès de vitesse à l’été 2022, s’ils pouvaient discrètement lui arranger un stage particulier de sensibilisation routière. La ministre affirme avoir réglé son amende et assumé la perte de ses points de permis. Ces explications ont été jugées peu convaincantes par la presse et les députés de l’opposition. Depuis son arrivée, elle enchaîne les outrances en particulier sur les migrants : elle a notamment assumé de repousser le droit international pour sa loi sur l’immigration. Des propos qui étonnent étant donné que Suella Braverman est elle-même issue d’une famille d’immigrés indiens. Elle avait déjà dû être écartée du gouvernement de Liz Truss en octobre 2022 pour avoir transmis des documents confidentiels à un collègue député depuis son adresse mail privée. Rishi Sunak avait choisi de la réintégrer dans sa nouvelle équipe quelques jours plus tard. Menacée depuis des mois, elle résiste encore.