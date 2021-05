Royaume-Uni : le tuto câlin 100% anti-covid

Pour voir à quoi ressemble un pays qui se déconfine, il suffit de regarder chez nos voisins britanniques. Le Royaume-Uni entame la troisième phase de son retour à la normale : bars et restaurants vont pouvoir rouvrir en intérieur, les lieux culturels et les stades vont à nouveau pouvoir accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs et les Anglais vont de nouveau pouvoir voyager à l’étranger. De quoi leur donner envie de retrouver aussi les embrassades : mais attention, dans le pays on accueille de nouveau les câlins avec plaisir, mais après un petit tuto pour savoir comment rester 100% safe.