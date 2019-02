Tim Martin et Charlie Mullins sont tous deux milliardaires en Angleterre. L’un a fait fortune grâce à sa chaîne de pubs, l’autre a bâti un empire en réparant des toilettes. Aujourd’hui, ils s’opposent sur la question du Brexit: l’un est pour et a transformé ses pubs en salle de meeting, l’autre est contre et a fait de son entreprise un symbole de résistance. Baptiste des Monstiers les a rencontrés tous les deux.