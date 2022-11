Royaume-Uni : qui est Rishi Sunak, le 3ème Premier ministre en moins de 2 mois ?

Depuis le 24 octobre, Rishi Sunak est devenu le nouveau Premier ministre britannique. Il succède ainsi à Boris Johnson et Liz Truss. Il est le troisième à occuper ce poste en moins de deux mois. Agé de 42 ans, il entre dans l’histoire politique du Royaume-Uni en devenant le plus jeune premier ministre depuis William Pitt Le Jeune, il y a 200 ans. Issu d'une famille d'origine indienne, il a connu une très rapide ascension politique. Elu au Parlement en 2015, il devient le ministre de l’Economie en février 2020. Il a utilisé ses origines et son parcours comme de véritables arguments politiques durant sa campagne. Pendant la pandémie Covid, il s’est même improvisé serveur pour inciter les Britanniques à retourner au restaurant. Néanmoins, certains observateurs doutent de sa capacité à surmonter la crise économique que traverse le pays. Leur argument principal ? La richesse de Rishi Sunak : cet ancien banquier doit en grande partie sa fortune à son épouse, fille d'un riche businessman indien. Leur fortune équivaut à deux fois celle du roi Charles III. A peine arrivé au pouvoir, une affaire dérange déjà le nouveau Premier ministre : celle de Suella Braverman, ex-ministre de l’Intérieur sous le gouvernement de Liz Truss. Après avoir démissionné de son poste pour avoir utilisé son adresse mail personnelle pour envoyer des données confidentielles, elle a été réintégrée à son poste par Rishi Sunka. Une décision très mal accueillie par la presse qui n’hésite pas à qualifier Suella Braverman de “provocatrice, irresponsable et incompétente”. Mais le problème principal de Rishi Sunak et le même que celui de Liz Truss : le manque de légitimité. En effet, aucun des deux n’a été élu par le peuple car ils ont été choisis par les membres de leur parti. Or, 62% des Britanniques sont favorables à de nouvelles élections avant la fin de l’année.