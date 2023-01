RT France a définitivement cessé d’émettre

La chaîne RT France a annoncé ce week-end sa fermeture définitive. Financée par la Russie, accusée d’être un instrument de désinformation et de propagande au service du Kremlin, RT France avait été interdite d’émettre au début de la guerre en Ukraine. Après de nouvelles sanctions européennes et le blocage de leur compte bancaire, RT France, qui ne peut désormais plus payer ses équipes, n’avait pas d’autre choix que d’annoncer sa fermeture.