Russie : la télé locale rejoue le match Biden vs Poutine

En Russie, les chaînes de télé repassent en boucle les images du sommet virtuel entre Joe Biden et Vladimir Poutine. La télévision d’État russe a dépêché ses meilleurs comportementalistes pour décrypter les moindres faits et gestes du président américain. Sur fond de tensions extrêmes à la frontière ukrainienne, cette rencontre entre les deux chefs d’État était très attendue et a permis de calmer le jeu, mais sans véritablement régler la situation.