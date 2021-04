Ruth Elkrief : "Pascal Praud est un showman pas possible"

La France est le pays qui compte le plus de chaînes d'infos en Europe. Sont-elles toutes nécessaires ? Interrogée notamment sur la chaîne CNEWS, Ruth Elkrief souligne le travail de ses "amies", Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, mais aussi le "showman pas possible" Pascal Praud et la volonté de la chaîne de faire du débat, d'avantage peut-être que de l'information.