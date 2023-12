Ruth Elkrief placée sous protection policière après un tweet de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon s’est distingué ce dimanche 3 décembre pour un tweet visant la journaliste politique, Ruth Elkrief. On peut notamment y lire : « Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n’injurie pas les musulmans, cette fanatique s’indigne (…) Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans ». Une véritable cible mise dans le dos de la journaliste. Et ce faisant suite à un extrait d’interview de l’éditorialiste. Depuis, la classe médiatique et politique est montée au créneau afin de soutenir Ruth Elkrief. Mais son tweet vu 7 millions de fois et liké 17 000 fois a poussé Gérald Darmanin à placer la première concernée sous protection policière, dans un contexte de vives tensions. De nombreuses personnalités médiatico-politiques comme Manuel Valls ou Pascal Praud fustigent une nouvelle fois le comportement et la position de la figure majeure de La France Insoumise. Un cap semble avoir été franchi.