Après sa convalescence pour un souci de santé, on ne s’attendait pas à revoir Céline Dion de si tôt. Surtout, on ne s’attendait pas à la voir réapparaître aux côtés de Deadpool, dans un clip loufoque et décalé qui a déjà complètement cartonné. Ryan Reynolds nous explique pourquoi avoir choisi la chanteuse canadienne pour réaliser un titre de la BO du prochain Deadpool.