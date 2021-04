#SaccageParis : les internautes s’insurgent contre l’insalubrité des rues de la capitale

Paris est-elle l’une des villes les plus sales d’Europe ? Ça fait longtemps qu’on en parle, mais le débat est de nouveau sur le devant de la scène depuis ce week-end et l’apparition du hashtag #SaccageParis sur les réseaux sociaux. Derrière lui, des dizaines de milliers de tweets accompagnés de photos des rues et places très sales de la capitale.