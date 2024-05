Sainte Amélie Oudéa-Castéra, la ministre qui enrichit notre langage

Avec Amélie Oudéa-Castéra, tout est plus "majeur", "extrême" ou "très fort". Mardi 30 avril, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques accompagnait Gérald Darmanin au siège d’Aéroports de Paris à Roissy pour parler une nouvelle fois sécurité avant les JO. Mais Sainte Amélie Oudéa-Castéra a ce talent pour transformer chaque phrase et la rendre plus incisive. La ministre qui ne dit pas qu’on "sera au rendez-vous" mais "c’est un enjeu majeur pour nous d’être complètement au rendez-vous". Après l’avoir observée, on se demande finalement si elle n’était pas là pour enregistrer les nouvelles annonces d’Aéroports de Paris.

En savoir plus sur Yann Barthes