Salman Rushdie : rencontre avec un survivant

Cette semaine, Salman Rushdie était de passage à Paris pour recevoir un prix littéraire au célèbre Ritz. L’auteur britannique est l’un des hommes les plus protégés de la planète depuis la sortie de son livre "Les Versets sataniques" en 1988, qui lui a valu une Fatwa de l’ayatollah d’Iran, un appel à tous les musulmans du monde à le tuer. Ce qui a bien failli arriver le 12 août 2022 lorsqu’un islamiste est parvenu à le poignarder à 12 reprises sur scène lors d’une conférence. Salman Rushdie survit miraculeusement à l’agression malgré la perte de l’usage de son œil droit et décide de se remettre à écrire, avec la sortie du livre "Le Couteau" qui revient sur son agression. Il a accepté de répondre à nos questions en marge de sa conférence au musée d’Orsay, toujours sous très haute protection.

En savoir plus sur Paul Gasnier