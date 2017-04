Le salon du chien : des gros, des poilus, des touffus, des tondus !  

Direction le salon du chien et du chat porte de Champerret ! Ce qui est bien au salon du chat et du chien, c’est qu’il y’a plein de chats et de chiens ! des petits, des gros, des poilus, des touffus, des tondus, des chats coussins, des chats tableaux, des chats horloge, des chats écharpes, des chats ASSORTIS à l’écharpe, des chats assortis à leur maître. Donnez moi du gris ! Donnez moi du blanc ! Donnez moi du marron ! Donnez moi du blanc cassé ! Tellement ressemblant que parfois on se sait pas de qui on parle !