Salon du Livre : on a trouvé LE Polar du moment  

C’est la tradition tous les ans, le salon du livre à Paris. On fait notre premier point « Pipe & prose ». Et comme chaque année, c’était un sacré mélange : on a croisé l’académicien Jean d’Ormesson, pas très loin des frères Bogdanoff. Eux-même pas très loin de Nelson Monfort. 2017 oblige, étaient présents : un ex-candidat à la Présidentielle, Un candidat actuel à l’élection présidentielle, Une ministre de l’éducation nationale. Un ex-ministre qui se verrait bien premier ministre, Une ministre en tailleur rose… Et on a profité d’avoir sous la main tous ces auteurs pour faire travailler leur imagination sur LE polar du moment : l’élection présidentielle.