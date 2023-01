Salt Bae, le plus gros forceur de la Coupe du monde de football

L’influenceur et chef cuisinier turc Salt Bae est célèbre pour sa manière d’assaisonner la viande. Parmi les clients de son restaurant on retrouve de grands footballeurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé mais également le dirigeant de la FIFA Gianni Infantino. Invité à la finale de la Coupe du monde, Salt Bae est descendu sur le terrain avec les Argentins pour gratter une photo avec le trophée qui n’a le droit d’être touché que par les gagnants et les chefs d’Etat. La FIFA a annoncé avoir ouvert une enquête pour savoir comment l’influenceur a pu aller sur la pelouse. Salt Bae est déjà banni de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.