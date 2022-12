Sam Bankman-Fried : “l’escroc du siècle” et patron de FTX a été arrêté

L’ancien dirigeant du géant de la cryptomonnaie FTX Sam Bankman-Fried a été arrêté lundi 12 décembre aux Bahamas. Sa plateforme avait fait faillite le 11 novembre dernier. Il a été inculpé mardi 13 décembre par la justice américaine pour avoir escroqué les clients et les investisseurs qui avaient placé leur argent dans ses sociétés FTX et Alameda, leur faisant perdre des millions d’euros. Quelques semaines avant son arrestation, il se répandait dans les médias et sur les réseaux sociaux pour nier toute forme d’escroquerie. La chute de l’homme d’affaire a provoqué l’embarras des partis politiques américains. En effet, Sam Bankman-Fried aurait versé l’équivalent de 128 millions de dollars au Parti démocrate, dont 5 millions pour la campagne de Joe Biden en 2020. L’affaire a également eu de grosses répercussions sur les autres sociétés de cryptomonnaie, notamment l’une des plus importantes, Binance, dirigée par Changpeng Zhao. Ses investisseurs et clients ont retiré près de 4 milliards de dollars en une semaine.