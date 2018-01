Santé mentale de Trump : le sujet n’est même plus tabou

Vous l’avez vu cette semaine dans Quotidien, le président Donald Trump est en pleine forme. Sa visite médicale était l’un des évènements médiatiques aux Etats-Unis. Un évènement super attendu et qui a permis aux journalistes présents de poser les questions les plus intimes ou loufoques. Des questions qui portaient pour beaucoup sur ses capacités cognitifs en effet depuis quelques temps on avait sérieusement des doutes si dans la tête de Donald Trump tout était parfaitement raccordé.