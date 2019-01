Sébastien Lecornu est le ministre chargé des Collectivités territoriales. C’est lui chapote un peu le Grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Et on a bien senti qu’il n’est pas peu fier de son rôle. D’ailleurs, on a remarqué qu’il a toujours été un peu comme ça, même quand il était le patron d’Alexandre Benalla.