See you Les Républicains et le Parti Socialiste

Avec moins de 5% des voix au premier tour de l’élection présidentielle, on en connaît quelques-uns qui se retrouvent à cours d’argent ce lundi. Heureusement pour elles, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse avaient fait le plein de goodies de campagne. À 100€ le t-shirt Pécresse et à 200€ l’écharpe Hidalgo, tout devrait vite rentrer dans l’ordre.