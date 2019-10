Ségolène Royal dénonce les "fake news" autour de son absentéisme, du coup on a REvérifié

Ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, Ségolène Royal a dénoncé les « fake news » qui assure qu’elle n’a assisté à aucune réunion du Conseil de l’Arctique, pour lequel elle représente pourtant la France. A Valentine Oberti, Ségolène Royal avait expliqué « choisir ses déplacements » et ainsi limiter son empreinte carbone. Sauf que, lors de leur dernière rencontre, Ségolène Royal avait assuré à Valentine Oberti qu’elle se rendrait à un événement très important, en mer de Barents. On a bien regardé, elle n’y a pas été non plus.

