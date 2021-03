Sénégal : pour tout comprendre de la situation dans le pays

A l’étranger maintenant : au Sénégal, la tension est à son comble depuis plusieurs jours. Tout est parti de l’arrestation du chef de l’opposition et ancien candidat à l’élection présidentielle, Ousmane Sonko. Son arrestation a mis le feu aux poudres : depuis près d’une semaine, la jeunesse sénégalaise se soulève et de violents affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre, faisant cinq morts.