Depuis Seoul, les Coréens veulent croire à la paix

C’est un sommet historique qui s’est tenu ce vendredi 27 avril à Panmunjeom, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Les dirigeants coréens, Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont rencontrés pour la première fois depuis onze ans pour une poignée de main historique. Ensemble, ils ont proclamé "qu’il n’y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne" et se sont engagés à la "dénucléarisation" de leur pays, mettant ainsi un terme à des années d’une mésentente aux airs de guerre froide. À Seoul, en Corée du Sud, Martin Weill a pu recueillir les témoignages des Coréens, pleins d'espoir pour l'avenir.