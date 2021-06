Séoul : K-pop et effets spéciaux pour sauver le climat

Le sommet pour le climat organisé à Séoul, en Corée du sud, a réussi l’exploit de faire se rencontrer la politique et l’industrie du divertissement. Résultat : on a assisté à un sommet avec de la K-pop, de la danse et des effets spéciaux qu’on ne voit généralement QUE dans les films.