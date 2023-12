Séquestration et menaces : la guerre entre SheIn et Temu atteint des sommets

En Chine, deux géants de la fast fashion s’affrontent furieusement pour la première place : SheIn, le géant de la fast-fashion et ses quelques milliers de nouveaux modèles mis en ligne chaque jour et Temu, LE site aux milliers de marques et de produits et aux millions de vêtements à des prix défiants toute concurrence. Si la concurrence est rude, la guerre entre les deux géants vient de franchir un cap.