Qui sera le prochain Premier Ministre ? Eléments de réponse  

Qui sera le Premier ministre d’Emmanuel Macron ? On ne le sait toujours pas. On va donc essayer de sonder le cerebrum d’Emmanuel Macron. On a fait trois catégories. D’abord les candidats société civile : Christine Lagarde, 61 ans, actuelle patronne du FMI. Anne-Marie Idrac, 65 ans, énarque. Puis les jeunes loups, d’abord Nathalie Kosciuzko-Morizet, 43 ans et Edouard Philippe, député-maire du Havre, 46 ans, énarque, ancien militant PS, juppéiste. Enfin les menhirs, Jean-Yves Le Drian, 69 ans. C’était un des tout premiers noms évoqués. Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, 69 ans.