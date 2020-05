Sera-t-il bientôt interdit de filmer les forces de l’ordre ?

En savoir plus sur Yann Barthes

De plus en plus régulièrement, les policiers et gendarmes sur le terrain sont filmés par les citoyens pendant leurs interventions. Ces vidéos, souvent, se retrouvent sur les réseaux sociaux et servent, parfois, dans le cas d’accusations de violences policières. Les syndicats de police dénoncent ces pratiques et souhaitent rendre illégal la capture d’images un représentant des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. Une interdiction impensable pour les associations de lutte contre les violences policières. Paul Gasnier a rencontré les deux parties.