Serena Williams : "La vie est trop courte pour se prendre la tête sur ce que disent les autres"

Avant leur visite au salon Vivatech pour parler investissement, Venus et Serena Williams sont les invitées de Quotidien. L'occasion pour la cadette Serena d'évoquer le regard et les commentaires du public, alors que les stars du tennis féminin ont été minutieusement scrutées une grande partie de leurs carrières.

