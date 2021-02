Sexisme à l’Assemblée: "Ça ne peut pas être un combat que de nanas", déplore Cécile Duflot

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine, alors qu’elle s’exprimait à l’Assemblée nationale, la députée France Insoumise Mathilde Panot s’est vue traiter de « folle » et de « poissonnière » par l’élu LREM de Vendée, Pierre Henriet. Des propos sexistes dénoncés depuis, que Cécile Duflot, victime elle aussi des mêmes propos en 2012 déplore. « Ils ne progressent pas », s’agace l’ancienne ministre. Elle se félicite toutefois que, de plus en plus, les femmes soient soutenues par les hommes dans ce genre de situation.