Julien Bellver En savoir plus sur

Sans le vouloir, la nouvelle ministre de l’Education, Amélie Oudéa-Castera a servi sur un plateau l’affaire Stanislas. L’établissement scolaire privé, catholique et huppé du 6ème arrondissement de Paris est accusé d’entretenir un environnement sexiste et homophobe. Et les révélations se multiplient.