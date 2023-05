Shein, l’ascension du leader controversé de la fast fashion

Shein, le plus important site de fast fashion au monde, poursuit son ascension : le site chinois ouvre des boutiques éphémères aux quatre coins de la planète et s’arrête à Paris, dans le quartier du Marais. De longues files d’attente, des milliers de visiteurs et de très nombreux achats sont attendus. La marque rêve d’entrer rapidement à la bourse de New York et fait tout pour soigner son image publique pour maximiser sa valeur. Pourtant, Shein compte un nombre important de scandales à son actif : le recours au travail forcé des Ouïgours en Chine, le non-respect des droits humains au sein des ateliers des sous-traitants et des vêtements toxiques comportant des produits chimiques interdits par l’Union européenne. Shein appelle aussi à la surconsommation permanente à travers des prix cassés et une politique d’influence savamment orchestrée sur TikTok notamment.