La grève annoncée de ce jeudi 5 septembre en rappelle une autre : celle de 1995. A l’époque, Alain Juppé est Premier ministre et le pays est paralysée : plus de transports, plus d’essence. Ce qui nous permet de prévoir ce qui pourrait se passer cette année, en 2019. On en parle avec Paul Larrouturou.

