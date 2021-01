En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs jours, la messagerie Whatsapp perd des abonnés à tour de bras. En cause, la modification des conditions d’utilisation effectives dès le 8 février prochain qui doit permettre à Whatsapp un plus grand partage d’informations, notamment sur le contenu des messages envoyés. Un scandale pour nombre d’abonnés qui se tournent désormais vers Signal, jugée plus sûre et plus cryptée.