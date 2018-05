L’actualité ça fait du bruit et, parfois, le silence c’est bien pour prendre du recul. Chaque semaine, Jenna Castetbon résume pour vous l’actualité sans bruit. Au programme de ce 4 mai : l'interview de Kanye West, la visite d'Emmanuel Macron en Australie, les manifs du 1er mai, le muguet et la plus grosse vague surfée au monde.