L’actualité, ça fait du bruit et le silence, parfois c’est bon pour prendre du recul. Chaque semaine, Jenna Castetbon et Adrien Tesseyre résument pour vous l’actualité, sans bruit. Ce vendredi, ils font le point sur l'attaque de Strasbourg, l'allocution d'Emmanuel Macron, la gêne de Theresa May, les Bleues en demi-finale et le symbole de l'année au Japon.