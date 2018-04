L’actualité, ça fait du bruit. Et le silence, parfois, ça aide pour prendre du recul. Comme chaque vendredi, Jenna Castetbon débriefe sans bruit l’actualité forte de la semaine. Au programme : le sommet historique entre les deux Corées, Emmanuel Macron et Donald Trump plantent un arbre, Génération Identitaire veut faire barrage aux réfugiés dans les Alpes et Geneviève de Fontenay se lance en politique.