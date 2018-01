L’actualité, ça fait du bruit. Et le silence, c’est parfois important pour prendre du recul. Chaque semaine, Jenna Castetbon résume l’actualité sans bruit. Au programme : la commémoration des attentats de Charlie Hebdo, Emmanuel et Brigitte Macron qui prennent la pose devant la Cité Interdite, les larmes de Brigitte Lahaie, les adieux entre E.T. et Eliott... Une séquence apaisante et grave avec de vrais moments de poésie que Steven Spielberg a beaucoup appréciée.