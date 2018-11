L’actualité, ça fait du bruit et le silence, c’est bien pour prendre du recul. Tous les vendredis, Jenna Castetbon et Adrien Tesseyre résument pour vous l’actualité de la semaine, sans bruit. Au programme cette semaine : les manifs des gilets jaunes, Kim Kardashian bosse dur, la manif NousToutes, la loi anti-fessée et le championnat de curling.