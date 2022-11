"S’ils construisent un mur plus haut, nous on aura une échelle plus haute !": une journée avec Gale en aide aux migrants Mexicains face au mur de Trump

Le mur inachevé de Donald Trump à la frontière entre le Mexique et les États-Unis était prévu pour empêcher « l’invasion » de migrants mexicains dénoncée par les Républicains. Valentine Watrin a rencontré Gale, bénévole dans une association qui distribue eau, nourriture et couerture