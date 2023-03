"S’ils ne respectent pas les règles démocratiques, on ne va pas respecter les règles de la préfecture" : les manifs spontanées s’enchaînent à Paris

Depuis le recours au 49.3 sur la réforme des retraites, des manifestations ont lieu dans plusieurs grandes villes de France. Des rassemblements spontanés, non déclarés qui se terminent le plus souvent par des affrontements avec la police. Sur les chaînes d’infos sont diffusés en boucle les images des violences et des affrontements, à tel point qu’il serait facile de penser que la France s’embrase. Dans la réalité, la situation est pourtant plus calme. Ce lundi, jour de vote de motion de censure, le rendez-vous était donné aux manifestants à la Sorbonne. Paul Moisson, Stephen Chattour et Clément Duché y étaient.