Sobriété énergétique : ces petits gestes que le gouvernement veut vous inciter à faire

Dans un contexte de crise de l’énergie avec la guerre en Ukraine, le gouvernement a annoncé un plan pour réduire notre consommation d'énergie. C’est le sens du plan sobriété énergétique conduit par la Première ministre, Elisabeth Borne, et la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, en juin dernier. L’objectif de cette mesure est plutôt ambitieux : réduire de 10 % la consommation d’énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019. Ce jeudi, les ministres et les représentants des secteurs concernés ont détaillé les mesures du plan de sobriété énergétique. Parmi ces mesures, on retrouve une campagne de promotion de la sobriété énergétique. Le gouvernement veut inciter les Français à réaliser des gestes simples pour économiser de l'énergie : éteindre la lumière, baisser le chauffage à 19 °C ou faire tourner sa machine à laver durant les heures creuses. D’autres mesures semblent plus compliquées à mettre en place comme installer des thermostats programmables sur son chauffe-eau ou chauffer sa chambre à seulement 17 °C.