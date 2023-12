Le Petit Q : Sofia Coppola, une ascension fulgurante et une carrière hors normes

Willy Papa met ce soir en lumière dans son Petit Q la carrière de Sofia Coppola à travers une ascension fulgurante. Après notamment avoir décroché sa première émission de télévision sur la chaine Comédie Centrale dans les années 1990, on y voit notamment son cousin Nicolas Cage. Elle réalise son premier long-métrage en 1998, avant plusieurs clips de stars de la musique. Sofia Coppola devient par la suite la muse et l'égérie de Marc Jabocs, et la femme devient un véritable "label de qualité" auprès des marques. Mais le succès, Sofia Coppola le rencontre grâce à ses films, notamment grâce au retentissant "Virgin Suicides". Avant de remporter un Oscar puis un César pour son second film "Lost in Translation".