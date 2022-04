Soirée électorale en demi-teinte pour Emmanuel Macron

Pour fêter sa victoire dimanche soir sans avoir l’air de trop fanfaronner, Emmanuel Macron a joué sur deux tableaux dimanche soir : un cadre grandiose – le Champ-de-Mars – mais un discours court et des mots bien choisis pour ne pas jouer l’arrogance. Paul Gasnier, Paul Bouffard et Clément Duché ont suivi le déroulé de la soirée électorale auprès des militants, des membres du gouvernement et de quelques proches de la Macronie dont les noms circulent pour former le futur gouvernement.