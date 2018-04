Sommet Corée du sud – Corée du Nord : quels espoirs pour les Coréens ?

Après la Russie, Martin Weill est en Corée du Sud où il suit le rapprochement du pays avec son voisin du Nord. Il y a quelques semaines, la Corée du Nord et la Corée du Sud montrait les premiers signes du réchauffement de leurs relations en présentant une équipe de hockey commune aux Jeux Olympiques de PeyongChang. Le 27 avril, les deux pays seront réunis dans un sommet historique, du jamais vu depuis des décennies. Martin Weill est sur place, il a pu rencontrer des coréens du sud et leur demander leur état d’esprit et leurs espoirs pour ce sommet.