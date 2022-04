Son caractère l’a-t-il empêché de l’emporter ? La réponse cash de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a raté de peu la victoire au premier tour en terminant troisième derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Très vite, le leader de la France Insoumise est remonté en selle pour appeler les Français à le faire « élire Premier ministre » aux prochaines élections législatives. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré et a pu échanger avec lui sur les raisons de sa défaite et son programme pour la suite de sa vie politique.