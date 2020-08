Sophie Dupont, Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette rejoignent l’équipe de Quotidien !

En savoir plus sur Yann Barthes

Les plus attentifs auront reconnu Sophie Dupont, reporter pour « Le Moment de vérité » de Salhia Brakhlia la saison passée. Cette année, Sophie continuera d’aller sur le terrain chaque jour pour nous informer chaque soir. Ambre Chalumeau quant à elle prend la tête de « La BAC », la « Brigade des affaires culturelles ». Chaque soir, Ambre nous parlera cinéma, théâtre, littérature et bien plus encore. Et bien sûr, cette année, Maïa Mazaurette sera présente tous les soirs pour nous parler des corps, de tous les corps.