Sophie Pétronin de retour au Mali, un an après sa libération

Sophie Pétronin, 76 ans, libérée en 2020 après quatre ans de captivité au Mali est retournée clandestinement dans le pays en mars dernier. L’info, dévoilée par Radio France, n’en finit plus d’être commentée. L’an dernier, son retour en France avait été suivi en direct par toutes les télévisions, mais rapidement, sa libération avait fait polémique puisqu’elle s’était faite au prix d’une autre libération, celle de 200 combattants djihadistes. Un an plus tard, on apprend donc le retour de Sophie Pétronin au Mali. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir, surtout à droite et à l’extrême droite.