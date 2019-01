Il y a quelques semaines, le remboursement des préservatifs par la sécurité sociale a été officialisé. À cette occasion, nous avons reçu Christophe Dechavanne sur le plateau de Quotidien. Et en quelques minutes, avant sa venue dans l’émission, on lui a demandé de nous parler du Sida et de « Sortez couverts », le combat qu’il mène depuis 30 ans pour proposer des préservatifs accessibles et abordables.