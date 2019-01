SOS Méditerranée fait-elle de la "propagande pro-migrants" dans les écoles, comme l’assure le Rassemblement national ?

L’association SOS Méditerranée, qui vient en aide aux migrants aux larges des côtes européennes et internationales, vient de recevoir l’autorisation d’intervenir dans les écoles, pour parler de leur action. Une nouvelle qui scandalise le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui y voit une façon de faire de la « propagande pro-migrants » auprès de la jeunesse. Dans les faits, qu’en est-il ? Valentine Oberti a suivi l’intervention de SOS Méditerranée dans un lycée en Bretagne et a interrogé élèves et professeurs pour connaître leur ressenti.